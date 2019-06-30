Даниил Квят: "Нам повезло, что ничего хуже не случилось"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят считает, что инцидент в первом сегменте квалификации "Гран-при Австрии" мог завершиться более плачевно. Россиянин не смог выйти во второй сегмент, поскольку на быстром круге едва не столкнулся с медленно ехавшим Джорджем Расселлом на "Уильямсе", за что последний был оштрафован на три позиции.

– Такое случается, – цитирует GPToday Квята. – Очень жаль. Потому что машина была очень хороша. Это была лучшая машина, я наслаждался этим кругом. И очень удивился, увидев машину на трассе. Но думаю, мы должны быть благодарны, что ничего хуже не случилось. Если бы я вошел в поворот, было бы трудно избежать столкновения. К счастью, я увидел что-то белое.