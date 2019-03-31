Даниил Квят: "Мы извлекли уроки"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят после "Гран-при Бахрейна" посетовал на неудачный старт, а также инцидент с Антонио Джовинацци, после которого его машину развернуло. Квят занял 12-е место.

– Уик-энд сложился неудачно. Мы должны были быть лучше еще в квалификации, – приводит слова Квята пресс-служба команды. – В начале гонки у меня была пробуксовка, из-за чего я остался позади на первом круге. Поэтому пришлось сражаться изо всех сил, чтобы вернуть позиции.

Если бы не все это, гонка бы сложилась намного удачнее. Темп был хороший. Обидно, что меня развернуло после контакта с Антонио Джовинацци.

Уик-энд получился не самым лучшим, но мы извлекли уроки. Надеюсь, что мы сможем собрать все воедино и удачно выступить в Китае.