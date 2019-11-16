Даниил Квят: «Можем хорошо квалифицироваться, но для этого нужно все сделать правильно»

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят верит в успешную квалификацию «Гран-при Бразилии». Россиянин по ходу второй сессии свободных заездов сошел с трассы.

— В пятницу результаты были очень плотными — девять позиций разделили всего несколько десятых, — цитирует F1 News Квята. — Мы можем хорошо квалифицироваться, но для этого нужно все сделать правильно.

— В таких условиях гонщик чувствует повышенный прессинг?

— Да, спасибо, что напомнили! (смеется) Конечно, прессинг есть, чтобы сложить вместе все составляющие. Гонщику должно быть комфортно в машине, чтобы он мог добиться от неё максимума. Я буду работать с инженерами, чтобы сделать машину лучше.