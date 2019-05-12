Даниил Квят: "Могли набрать сегодня больше очков, но в любом случае мы довольны"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, занявший девятое место на "Гран-при Испании", остался доволен гонкой. По его словам, в Монако надо выступить так же.

– Немного не повезло, так как мы потеряли время на пит-лейне, –цитирует Квята Sky Sports. – Команда приняла решение провести пит-стоп в самый последний момент, поэтому ребятам было сложно сразу приготовить шины. В итоге мы потеряли около десяти секунд. Могли набрать сегодня больше очков, но в любом случае мы довольны.

Монако? На уличных трассах мы всегда смотрелись хорошо. Надеемся, получится все собрать вместе. Это для нас главный приоритет. Так же, как и сегодня. Мы все собрали воедино и могли получить хороший результат. Сегодня первое воскресенье за долгое время, когда можно сказать, что мы действительно хорошо отработали. Надеюсь, так будет и в Монако.