Даниил Квят: «Машина не хотела делать то, чего хотел от нее я»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят объяснил, почему показал низкий результат в квалификации «Гран-при Венгрии».

— Мне все еще надо изучить несколько разных направлений в настройках, потому что в настоящий момент мы с машиной не понимаем друг друга, — приводит слова Квята Motorsport.com. — Она не хотела делать то, чего хотел от нее я. Так что в следующие гоночные уик-энды мы постараемся поработать с иными настройками, попробуем несколько вариантов. Я уверен, что мы сможем найти что-то, что подойдет именно мне.

— Вы когда-нибудь сталкивались с чем-то подобным по ходу карьеры в «Ф-1»: когда нужно было либо адаптироваться к машине либо адаптировать ее под себя?

— Да, много раз. Конечно. В том числе и в прошлом году, когда в первые два-три уик-энда я в каком-то смысле плавал в море различных вариантов настроек.

— Тот факт, что этот сезон особенный, осложняет задачу? Вы не можете работать на симуляторе, гонки следуют одна за другой...

— Не думаю. У нас прошли две гонки на одной и той же трассе. Потом мы сразу отправились сюда. Честно говоря, в Австрии не было до конца ясно, что происходит у нас в ситуациях, когда нужно выдать один быстрый круг. Плюс, «Ред Булл Ринг» очень отличается от трассы в Венгрии. Но сейчас мы с инженерами увидели кое-какую тенденцию. Она очевидно просматривается в данных, полученных на обеих трассах. Так что у нас есть, с чем работать.

— Не было бы проще делать все это на симуляторе?

— И да, и нет. Конечно, можно начать работу над какими-то вещами на симуляторе, но только трасса даст честный ответ. Думаю, мы могли найти нужное направление на симуляторе, но все равно выводы пришлось бы проверять на трассе. Посмотрим. Мне самому любопытно, что у нас получится.

— Что вы уже можете сказать о характере машины после двух гонок и нескольких сессий этого уик-энда?

— Она может быть немного вспыльчива. И достаточно сильно отличается от той машины, что была у нас в прошлом году, особенно в части настроек и работы с ними. Это один из моментов, к которому надо привыкнуть.