Даниил Квят: "Машина была не в том рабочем окне"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят, показавший 17-й результат в квалификации "Гран-при Великобритании", остался недоволен своим болидом. По словам россиянина, перед гонкой нужно все проанализировать.

– Думаю, что машина была не в том рабочем окне, – цитирует Квята пресс-служба команды. – Я не доволен балансом. Этот уик-энд выбился немного из ритма, поэтому нужно провести анализ, чтобы понять, что можно сделать в воскресенье.

У нас были моменты прогресса. Например, в третьей практике. Однако в квалификации машина не давала мне то, что я хотел. Середина пелотона настолько плотная, что одна или две десятые сразу выбивают тебя из первого сегмента.