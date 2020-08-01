Даниил Квят: «Изменили пару настроек и я гораздо комфортнее чувствовал себя за рулем»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят подвел итоги квалификации к «Гран-при Великобритании». Россиянин закончил сессию на 14-й позиции, но потеряет еще пять мест на старте из-за замены коробки передач.

— Мой круг получился действительно хорошим, я очень доволен, — цитирует пилота пресс-служба «Альфа Таури». — Мы изменили пару настроек и сегодня я гораздо комфортнее чувствовал себя за рулем. Чувствовал больше уверенности в определенных поворотах, и это здорово. Относительно Пьера я терял время только в одном месте — на прямых.

Из-за штрафа я завтра буду стартовать на пять позиций ниже, так что просто не будет, однако обычно у меня достаточно сильный гоночной темп и я чувствую себя уверенно. Я буду атаковать на пределе и постараюсь заработать как можно больше очков.