Даниил Квят: "Хотелось бы стартовать с более высоких позиций в Китае"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что хотел бы стартовать с более высоких позиций на предстоящем "Гран-при Китая".

- Насколько команда будет конкурентоспособной? Скажу после квалификации, - приводит слова Квята f1news.ru. - Мы пытаемся добиться от машины большего, тогда и результаты улучшатся. В гонке может произойти все, что угодно. У нас хороший гоночный темп, и, как мы знаем, гонка – самая важная часть уик-энда, поэтому хотелось бы стартовать с более высоких позиций.

В любом случае, с какой бы позиции ты не стартовал в этом году, есть шансы заработать очки. У всех есть такие шансы. Наша машина надежна и предсказуема, но всегда хочется большего. Станет лучше, когда мы найдем способ прибавить.

На каждой трассе приходится заново начинать работу по поиску оптимальных настроек. Это трудно, но иногда бывает проще – до начала уик-энда мы не выясним, как будут развиваться события. В Китае на протяжении уик-энда состояние трассы остается стабильным, возможно, здесь будет проще, но может и нет.

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