Даниил Квят хочет провести боксерский поединок

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о своих хобби, отметив, что хотел бы провести любительский боксерский поединок.

— Очень важно любить то, что делаешь. Нужно испытывать страсть к своему делу, вкладывать в него время, силы и энергию, — приводит слова Квята пресс-служба «Формулы-1». — Но при этом нужен баланс. Нельзя быть совершенно одержимым чем-то. Это может даже навредить твоему здоровью.

У меня есть несколько хобби. Играю на гитаре и занимаюсь боксом, постоянно пытаюсь стать лучше. Бывает, после дерьмового дня выходишь на ринг, проводишь спарринги и забываешь обо всем.

Мои желания? Хотелось бы посетить гонку NASCAR, попасть на концерт Kings of Leon и провести любительский боксерский поединок.

Выступаю в «Формуле-1», потому что за рулем появляется ощущение, что я действительно умею делать что-то лучше других.