Даниил Квят: "Гран-при Германии" обещает быть увлекательным"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят ожидает увлекательной гонки на "Гран-при Германии".

- "Гран-при Германии" - сложная гонка, - сказал Квят в интервью пресс-службе "Торо Россо". - Трасса здесь, можно сказать, легендарная, с богатой историей. Я жду что гонка будет увлекательной, здесь длинные и быстрые повороты. Последний сектор довольно извилистый, здесь нужно выбрать правильную позицию.

Мне нравится эта трасса, я много здесь ездил в молодежных сериях. Когда делаешь все правильно, можно получить много удовольсвия.