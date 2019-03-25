Даниил Квят: "Гран-при Австралии" показывает, что "Торо Россо" хорошо начали сезон"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят надеется на успешное выступление на втором этапе сезона - "Гран-при Бахрейна". В первой гонке сезона - "Гран-при Австралии" - Квят занял десятое место, а его партнер по команде Алекандр Албон стал 14-м.

- То, как все сложилось в Австралии, означает, что мы хорошо начали сезон, - цитирует официальный сайт "Торо Россо" Квята. - Это был настоящий прилив уверенности для команды: есть все признаки того, что мы на уровне со всеми. У нас отличное настроение перед гонкой в Бахрейне. Очевидно, что мы можем бороться с другими командами, и это очень многообещающе.

Мы должны продолжать усердно работать над развитием и улучшением понимания болида.

Я не показывал хороших результатов в Бахрейне в прошлом, но эта трасса интересна и хороша для вождения. Это настоящая гоночная трасса, нас ждет хороший тест работоспособности автомобиля. Бахрейн больше похож на другие трассы, чем трасса в Альберт-Парке. Температуры будут выше, чем в Мельбурне, поэтому будут более показательными условиями для наших шин перед дальнейшими гонками сезона.