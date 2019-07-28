Даниил Квят: "Гонка была похожа на фильм ужасов с элементами черной комедии"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят выразил радость по поводу третьего места в гонке "Гран-при Германии", где россиянин стартовал 14-м. Это третий подиум в карьере Квята и второй – в истории "Торо Россо".

– Это удивительно – вернуться на подиум, – сказал Квят после финиша. – И вернуть подиум команде спустя столько лет – это нечто особенное. Гонка была похожа на фильм ужасов с элементами черной комедии.

Отметим, что гонка проходила частично в дождевых условиях, из-за смены погоды, тактики, а также из-за ошибок отдельных пилотов результаты оказались отчасти неожиданными.