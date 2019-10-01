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Даниил Квят: «Главное, что я остаюсь в «Формуле-1»

02:13
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Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, хватит ли у него мотивации выступать за эту команду в следующем сезоне.

— Главное, что я остаюсь в «Формуле-1», — цитируют «Известия» Квята. —  Это награда за мою работу в этом году. А что касается мотивации, то она, безусловно, будет. Быть пилотом болида «Формулы-1» — моя любимая работа, к тому же я люблю «Торо Россо». В этой команде работают много людей, которые стали мне очень близкими за все эти годы.

— Какую бы оценку дали себе за этот сезон?

— Оценки пусть лучше дадут руководители команды, я же могу лишь сказать, что доволен собой. В этом году у меня было много хороших гонок, был долгожданный подиум для команды. К тому же я стал допускать меньше ошибок, лучше контролировать себя.

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