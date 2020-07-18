Даниил Квят: «Феттелю по силам освоиться в команде из середины таблицы»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят считает, что гонщик «Феррари» Себастьян Феттель способен освоиться в команде, претендующей на место в середине таблицы.

— Думаю, Себастьян способен на это, как и Кими Райкконен, который теперь в «Альфа Ромео», — приводит Formula Passion слова Квята. — Неважно, выступаешь ли ты за сильную команду или команду-середняк, задача остается прежней — выжать из болида максимум, а Феттель в этом очень хорош.

Себастьян Феттель станет свободным агентом после сезона-2020 «Формулы-1». Ранее в СМИ появлялась информация о том, что немец может продолжить карьеру в «Рейсинг Пойнт».