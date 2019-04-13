Даниил Квят: "Это лучшая квалификация в этом сезоне"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят, показавший 11-й результат в квалификации "Гран-при Китая", отметил, что он сделал все возможное. По его словам, результаты были очень плотные.

– Квалификация получилась сложной, а результаты очень плотные. Потеря одной десятой означала потерю двух или трех позиций, – цитирует Квята официальный сайт команды. – Я сделал все что мог. Машина показала себя нормально, но еще есть, над чем работать. В целом квалификация получилась довольно сильной.

Наверное, это лучшая квалификация в этом сезоне. 10-ю и 11-ю позиции разделило всего две сотые секунды, поэтому вылететь с таким отставанием очень обидно. Сделаем все возможное, чтобы набрать очки в гонке.