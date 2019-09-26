Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал возможный перенос российского этапа из Сочи в Санкт-Петербург.

Ранее британские СМИ сообщили, что «Гран-при России» может быть перенесено в Санкт-Петербург.

— Я за любую гонку на территорию России, — сказал Квят. — Возможно, это и хорошая идея переместить этап ближе к большим городам — Москве и Санкт-Петербургу. Будет больше зрителей на трибунах. Кроме того, это большая доступность для болельщиков из Европы, что тоже плюс.

— Я был бы рад видеть в календаре финский этап, — добавил Валттери Боттас. — Но Петербург ближе к Финляндии, так что это тоже здорово. Наши с Кими болельщики тоже смогли бы приехать. (Мария Маркова)

Источник: Путин поддержал перенос «Гран-при России» в Петербург