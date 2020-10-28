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Даниил Квят: «Если не останусь в «Формуле-1», значит, так надо»

08:13
Даниил Квят. Фото AFP
Даниил Квят. Фото AFP
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Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал слухи о возможном уходе из команды по окончании сезона-2020.

— Если честно, я не сильно взволнован этими слухами, — приводит Motorsportweek.com слова Квята. — Если все будет хорошо, то я останусь в «Формуле-1» на следующий год. Если нет — значит, так надо. Сейчас еще ничего не ясно. В нынешних сумасшедших условиях может произойти что угодно. Нужно продолжать цепляться за шансы до последнего. В последних пяти гонках сезона я выложусь на максимум, а потом — будь, что будет.

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