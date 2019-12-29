Даниил Квят: «Думаю, в следующем году мы снова будем бороться в середине пелотона»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от 2020 года. По его словам, расклад сил в чемпионате сильно не изменится.

— Мы не можем говорить о точных ожиданиях, — цитирует GP Today Квята. — Вероятно, мы снова будем бороться в середине пелотона. Снова будет напряженно. Но постараемся сделать все, чтобы быть как можно выше. Я впечатлен прогрессом двигателей «Хонды». Надеюсь, что она продолжит в том же духе. Об этом я не беспокоюсь. Но мы должны улучшать шасси. Не похоже, что в следующем году будут большие изменения в раскладах, поскольку регламент не меняется. Это позволяет нам лучше оценивать свою работу.