Даниил Квят: "Дождь всем дает шанс"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят подвел итоги пятничных свободных заездов "Гран-при Германии".

"Посмотрим, что сможем придумать, чтобы улучшить баланс машины перед субботой и воскресеньем. Если удастся найти хороший темп, возможно… В этом году мы постоянно находимся в районе первой десятки. Иногда попадаем в нее, иногда – нет, – приводит слова Квята официальный сайт "Торо Россо".

Интересно, какая завтра будет погода? Учитывая прогноз, нам предстоит быстро адаптироваться к новым условиям. Дождь всем дает шанс – как нам, так и остальным. Кроме того, дождь – это еще и вероятность допустить ошибку. Как нам, так и соперникам".​