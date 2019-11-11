Даниил Квят: «Даже после множества тренировок перегрузки на трассе в Бразилии сказываются на шее»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от «Гран-при Бразилии». Он отметил, что ему по душе трасса в Сан-Паулу.

— Это старая трасса, но достаточно широкая, чтобы на ней можно было обгонять, — цитирует F1i Квята. — Есть ряд очень интересных поворотов, например, первый, который круче, чем кажется со стороны. Даже после множества тренировок перегрузки сказываются на шее. Это сложная трасса. Погода тут также может вмешаться. Она может сыграть как за, так и против нас. Очень хочется заработать очки в ближайшей гонке. Впереди всего два этапа. Сезон был длинным, но прошел очень быстро.