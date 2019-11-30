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Даниил Квят: «Давайте не будем слишком жадными, не будем желать слишком многого»

09:59
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Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги свободных практик на «Гран-при Абу-Даби». Он показал 15-й и 9-й результат. Также он рассказал, чего ожидает от квалификации и гонки.

— Первая сессия здесь не так важна, но все равно она позволила установить полезные ориентиры, понять, как машина поворачивает, тормозит и разгоняется, — цитирует Квята Motorsport.com. —  Вторая тренировка тоже вышла продуктивной. Мы попробовали кое-что с настройками, чтобы найти наилучшие варианты на завтра. В целом машина смотрелась хорошо.

Давайте не будем слишком жадными, не будем желать слишком многого. В последнее время для нас все складывается неплохо, здесь нужно просто повторить все то же самое. Ни к чему что-то менять. Просто выполнить свою работу и посмотреть, что получится.

Квалификация начнется в 16.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://ru.motorsport.com/f1/news/ne-nado-zhadnichat-kvyat-podelilsya-planami-na-abu-dabi/4604495/

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