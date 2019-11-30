Даниил Квят: «Давайте не будем слишком жадными, не будем желать слишком многого»

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги свободных практик на «Гран-при Абу-Даби». Он показал 15-й и 9-й результат. Также он рассказал, чего ожидает от квалификации и гонки.

— Первая сессия здесь не так важна, но все равно она позволила установить полезные ориентиры, понять, как машина поворачивает, тормозит и разгоняется, — цитирует Квята Motorsport.com. — Вторая тренировка тоже вышла продуктивной. Мы попробовали кое-что с настройками, чтобы найти наилучшие варианты на завтра. В целом машина смотрелась хорошо.

Давайте не будем слишком жадными, не будем желать слишком многого. В последнее время для нас все складывается неплохо, здесь нужно просто повторить все то же самое. Ни к чему что-то менять. Просто выполнить свою работу и посмотреть, что получится.

Квалификация начнется в 16.00 по московскому времени.