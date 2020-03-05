Даниил Квят: «Было бы здорово стать партнером Ферстаппена по команде»

Пилот «АльфаТаури» Даниил Квят заявил, что ему было бы интересно сразиться с гонщиком «Ред Булла» Максом Ферстаппеном в статусе партнера голландца по команде.

— Было бы здорово стать партнером Макса по команде, — цитирует RacingNews365 Квята. — «Ред Булл» делает для Ферстаппена все, но, кроме того, голландец очень силен психологически. Именно поэтому я бы и хотел оказаться с ним в одной команде. Я ведь уже выступал с сильными пилотами до этого: Карлос Сайнс-младший был моим партнером по команде в «Формуле Рено», а с Даниэлем Риккьярдо мы вместе выступали в «Ред Булле» на следующий год после того, как он победил Себастьяна Феттеля в личном зачете. Все тогда делали ставку на Даниэля, но в конце сезона я оказался выше в таблице.

В 2016 году Ферстаппен, начинавший сезон в «Торо Россо», заменил Квята в «Ред Булле» после «Гран-При России». Россиянин продолжил карьеру в команде «Торо Россо», которая сменила название на «АльфаТаури» в 2020 году.