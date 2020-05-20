Даниил Квят: «Будет странно выходить на старт при пустых трибунах»

Российский пилот «АльфаТаури» Даниил Квят рассказал о перспективах команды в предстоящем сезоне и поделился мнением о проведении этапов «Формулы-1» без зрителей.

— Будет странно выходить на старт при пустых трибунах, — приводит Autosprint слова Квята. — С другой стороны, вряд ли что-то поменяется именно для гонщиков. Мы просто сядем за руль, закроем шлемы и сосредоточимся на гонках. Что касается перспектив нашей команды: регламент не изменился, поэтому не жду каких-то серьезных изменений в раскладе сил. Тем не менее, «Хонда» должна сделать шаг вперед. Зимой у нас усердно дорабатывали двигатель. Пока у нас есть только информация с предсезонных тестов, полностью оценить прогресс мы сможем только после того, как стартует сезон.

Старт сезона-2020 в «Формуле-1» планируется 5 июля в Австрии. Большая часть гонок в 2020 году, скорее всего, пройдет без зрителей.