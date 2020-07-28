Даниил Квят: «Альфа Таури» не сталкивалась с падением мощности двигателя"

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят оценил мощность двигателей «Хонда», которые установлены на болидах команды.

— Конечно, у нас не было серьезного спада мощности по сравнению с прошлым годом, — цитирует RaceFans Квята. — Не знаю, может, кто-то и столкнулся с такой проблемой, но не мы. Естественно, было бы неплохо иметь больше мощности. Сейчас есть команды, которые быстрее нас на прямых, особенно в квалификации. «Хонде» есть над чем работать, но не вижу ничего страшного.