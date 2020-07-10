Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо поделился мнением о возвращении двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо в «Королевские гонки». В 2021 году Алонсо займет место Риккьярдо, переходящего в «Макларен».

— Новости последних дней были волнительными, потому что я ничего не знал до официального объявления, — цитирует Speedweek Риккьярдо. — Я знал, что есть шанс на возвращение Фернандо в «Формулу-1», но не был уверен, что это действительно произойдет. Это отличная новость, потому что Алонсо — один из самых известных пилотов, тем более, он возвращается в команду, с которой дважды стал чемпионом. Жду возможности побороться с ним на трассе.

Не думаю, что Фернандо нужна помощь. Сомневаюсь, что он потерял скорость с возрастом. В последний сезон в «Формуле-1» он выжимал из машины максимум, хоть результаты и не поражали.