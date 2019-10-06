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Даниэль Риккьярдо: «Уверен, «Рено» может финишировать четвертой»

16:10
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Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо уверен, что его команда закончит чемпионат в первой четверке Кубка конструкторов. На данный момент «Рено» занимает пятое место, уступая 33 очка «Макларену».

— Мы можем финишировать четвертыми, — цитирует GPToday Риккьярдо. — В любой уик-энд ситуация может кардинально измениться. Мы это уже видели. Но нам нужно регулярно финишировать обеими машинами в очках. «Макларен» пока фаворит, но мы можем побороться. У «Макларена» хороший компромисс между сцеплением с дорогой и прижимной силой. Они эффективны. Но мы можем навязать борьбу.

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