Даниэль Риккьярдо: «Скорость «Ред Булл» действительно впечатляет»

Австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккьярдо рассказал о поуле пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Бразилии.

— Да, такая скорость впечатляет, — приводит слова Риккьярдо Motorsport. — Максу удалось проехать отличный круг. Я выступал с ним три года и знаю, что он способен выигрывать поулы, но вот скорость «Ред Булл» — и речь не только о прижимной силе, но и о мощности мотора, — действительно впечатляет. Так что «Хонде» определенно удалось что-то найти, нужно отдать им должное.

Положа руку на сердце, некоторые люди могли бы подумать: «Ой, он точно раздосадован из-за того, что «Ред Булл» берет поулы». Но на самом деле нет. Хочется, чтобы все больше команд боролись за победы. В последних гонках на поулах были пилоты «Феррари» или «Мерседеса», а теперь и «Ред Булл». А теперь и «Рено» нужно работать, чтобы тоже оказаться в этой группе.