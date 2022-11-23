Риккьярдо: «В 2023 году вернусь домой и стану третьим пилотом «Ред Булл»

Австралийский гонщик Даниэль Риккьярдо прокомментировал новость о том, что будет резервным пилотом «Ред Булл» в сезоне-2023.

«Я действительно очень рад тому, что в 2023 году вернусь домой и стану третьим пилотом «Ред Булл». У меня уже есть огромное количество приятных воспоминаний, связанных с «Ред Булл», и я все равно искренне благодарен за то, какой прием мне оказали Кристиан Хорнер, Гельмут Марко и остальная команда.

Лично я очень рад возможности внести свой вклад в общее дело и работать в лучшей команде «Формулы-1?. Для меня эта возможность крайне привлекательна, а также дает мне шанс перевести дух и перезарядить батарейки», — сказал Риккьярдо пресс-службе «Ред Булл».