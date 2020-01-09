Даниэль Риккьярдо: «Пока рано думать о контракт на следующий год»
Пилот команды «Рено» Даниэль Риккьярдо сказал, что пока не обсуждал вопрос о контракте на 2021 год.
— У меня нет контракта на 2021-й. На самом деле мы еще даже не обсуждали этот вопрос, — цитирует Риккьярдо Autosport. — Пока что рановато об этом думать, но будет здорово, если у нас все получится в предстоящем сезоне, и я останусь. Такой сценарий будет самым лучшим и к тому же простым вариантом. Слухи о переходе в «Феррари»? Об этом всегда говорили и будут говорить из-за моих итальянских корней. В любом случае приятно видеть свою фамилию в числе тех, кем продолжают жонглировать журналисты.
В прошлом сезоне Риккьярдо набрал 94 очка и занял девятое место в чемпионате.
Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/60571-daniel-rikkardo-ranovato-dumat-o-kontrakte-na-sezon-2021