Даниэль Риккьярдо: «Пока рано думать о контракт на следующий год»

Пилот команды «Рено» Даниэль Риккьярдо сказал, что пока не обсуждал вопрос о контракте на 2021 год.

— У меня нет контракта на 2021-й. На самом деле мы еще даже не обсуждали этот вопрос, — цитирует Риккьярдо Autosport. — Пока что рановато об этом думать, но будет здорово, если у нас все получится в предстоящем сезоне, и я останусь. Такой сценарий будет самым лучшим и к тому же простым вариантом. Слухи о переходе в «Феррари»? Об этом всегда говорили и будут говорить из-за моих итальянских корней. В любом случае приятно видеть свою фамилию в числе тех, кем продолжают жонглировать журналисты.

В прошлом сезоне Риккьярдо набрал 94 очка и занял девятое место в чемпионате.