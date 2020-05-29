Даниэль Риккьярдо: «Не знаю, почему в «Феррари» выбрали не меня»

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо, который перейдет в «Макларен» в 2021 году, рассказал о своих переговорах с «Феррари». Австралиец мог занять место Себастьяна Феттеля в итальянской команде, однако ему предпочли гонщика «Макларена» Карлоса Сайнса.

— Не знаю, почему наши переговоры с «Феррари» не дошли до контракта, — приводит CNN слова Риккьярдо. — Я не особо вникал в детали, но многие говорили, что вариант с итальянской командой хорош, учитывая мою фамилию и итальянский корни. Тем не менее, я старался не позволять эмоциям управлять мной в этой ситуации. В любом случае, я вижу, что Карлос Сайнс отлично подходит «Феррари», поэтому не слишком задумываюсь на эту тему. Карлос мощно выглядел в 2019 году, он является интересным активом.