Даниэл Риккьярдо: "Не думаю, что мне было бы лучше в "Ред Булле"

Пилот "Рено" Даниэль Риккьярдо заявил, что не жалеет об уходе из "Ред Булла".

"Пока результаты не самые лучшие, но я доволен командой. А главное, я доволен собой и тем, какой коллектив у нас сложился. Тем, что инженеры меня понимают, - приводит слова астралийца GPfans.

В прошлом году "Ред Булл" выиграл к этому моменту три гонки. Сейчас же у них только одна победа. Не думаю, что мне было бы лучше в "Ред Булле", что я смог бы добиться там лучших результатов. Так что я совершенно не жалею о переходе в "Рено".

В этом сезоне Риккьярдо за 8 гонок набрал 20 оков и занимает девятое место в общем зачете.