Даниэль Риккьярдо: «Не думаю, что кто-то хотел выезжать на трассу после смерти Юбера»

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо признался, что задумался о значении гонок после аварии Антуана Юбера в «Формуле-2». 22-летний француз погиб после столкновения с Хуаном Мануэлем Корреа в гонке, предшествовавшей «Гран-при Бельгии» в «Формуле-1».

— Я думал, что гонка может быть отменена, — цитирует GPToday Риккьярдо. — Спрашивал себя, стоит ли оно того. Это простой и честный вопрос. Это наша работа, профессия, и это наша жизнь, но все же это просто езда гоночных машин по кругу. Невольно задумаешься. Не могу себя представить на месте близких Юбера, которых видел в Бельгии после этого. Они были сильнее, чем любой из нас. Не думаю, что кто-то из нас хотел выходить на трассу после такого. Я говорю за себя. Но не думаю, что я такой один.