Даниэль Риккьярдо: "Гасли украл у нас очко, не участвуя в борьбе"

Пилот "Рено" Даниэль Риккьярдо выразил разочарование штрафом, который получил на "Гран-при Франции". Австралиец получил десять секунд штрафа и выпал из очковой зоны по итогам гонки.

– Этот двойной штраф слишком суров, – цитирует F1i Риккьярдо. – Инциденты с Норрисом и Райкконеном – это часть одного маневра, поэтому их нельзя было рассматривать по отдельности. Было слишком жестко выкинуть меня из десятки. Ничего не имею против Гасли, который в итоге оказался десятым, но он вообще не участвовал в нашей битве и как бы украл очко. Но я понимаю, почему судьи дали штраф – после истории с Феттелем и Хэмилтоном они обязаны были это сделать, чтобы их не обвинили в непоследовательности. Но зачем два штрафа? Не думаю, что моя борьба с Норрисом заслуживала наказания. С Райкконеном – вероятно, я там действительно покинул пределы трассы при обгоне.