Пилот команды "Рено" Даниэл Риккьярдо поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана. Соревнования пройдут 26-28 апреля.

- У автодрома в Баку есть определенные характеристики, которые можно было бы повторить при строительстве трасс в будущем, – цитирует гонщика Autosport. – Длинный отрезок, который нужно проходить "в пол", дает громадный эффект слипстрима и возможность для атаки. Из-за настройки на низкую прижимную силу сцепления с дорогой не хватает, и многие допускают здесь ошибки. Гонка в 2017-м была эпичная, мы все будто стали детьми и вернулись в картинг.

Риккьярдо занимает десятое место в чемпионате, имея в активе шесть очков.

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