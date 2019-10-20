Даниэль Риккьярдо: «Чтобы добиться успеха, «Рено» нужно изменить философию»

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо считает, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы выйти на новый уровень в 2020 году. По его мнению, небольших корректировок будет мало.

— Нужно нечто большое, — цитирует Racer Риккьярдо. — Порой наша машина была хороша, но это не тот уровень, на котором мы можем работать. С нашими ресурсами мы можем быть гораздо успешнее. Небольших изменений машины будет мало. Так что нам нужна другая философия, совсем другая машина. Возможно, это больший риск, но если не рисковать, то не добьемся желаемого. У нас есть понимание того, что нужно улучшать в следующем сезоне. Так что я настроен оптимистично.