Цуноду заподозрили в махинациях с системой DRS на тестах в Бахрейне
Пользователи Twitter подвергли сомнениям результаты пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды во время предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.
Они заметили, что японец на протяжении всего времени включает систему DRS раньше положенной отметки. 20-летний пилот начинал отсчет сразу после выхода из поворота, тогда как на трассе в Бахрейне третья зона DRS начинается только через 150 метров после него.
В результате этого Цунода возглавил список пилотов по максимальной скорости. Болид «Альфа Таури» показал скорость — 322 км/ч. «Феррари» отстал на 3 км/ч.
Отметим, что во время тестов использование системы DRS не регламентируется — пилоты не обязаны соблюдать три официальные зоны активации трека.
Предсезонные тесты завершились 14 марта. Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.
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