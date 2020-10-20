Цуноде готовят место в «Альфа Таури». Он может заменить Квята

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что Юке Цуноде гарантировано место в «Альфа Таури», если тот заработает достаточно баллов в «Формуле-2» и получит суперлицензию.

«Сейчас мы считаем только одного гонщика кандидатом на место в «Ф-1». Это Юки Цунода. Мы планируем посадить его в «Альфа Таури», ему всего лишь требуется заработать достаточно баллов суперлицензии», — приводит слова Марко Motorsport со ссылкой на Sky Sport in Germany.

Если японец сохранит третью строчку в общем зачете Ф2, которую занимает за два этапа до конца сезона, то ему гарантировано место в «Альфа Таури». Ожидается, что он заменит в команде россиянина Даниила Квята.