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Сегодня, 18:54

Цунода заявил, что вышел на совершенно другой уровень

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода заявил, что добился большого прогресса.

«Я добился прогресса и сейчас вышел на совершенно другой уровень, хотя и сохранил в себе положительные аспекты от первого сезона. Сейчас я определенно стал намного лучше контролировать ситуацию, заметно больше стал вовлечен в работу команды, если мы говорим о развитии болида. Я стал действовать иначе, научившись многим вещам — и речь идет не только о гонках, но и о моей жизни вне трассы. Я недооценивал многие моменты, но теперь разобрался в том, какие вещи по-настоящему важны. Я был в тренировочном лагере в Дубае. Я пробыл там две недели, работая над физической подготовкой, а также это помогло мне сработаться с новым тренером, который раньше работал с Риккардо. Одной из главных целей на тренировочный лагерь было построить рабочие отношения, чтобы мы могли лучше понимать друг друга в преддверии начала тестов и самого сезона. И все прошло хорошо, мы отлично потренировались, уделяя основное внимание выносливости», — приводит слова Цуноды GP Today.

22-летний японец дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году. В сезоне-2022 он занял 17 место в личном зачете, набрав 12 очков. Чемпионом стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (454 очка).

Источник: http://www.gptoday.com/full_story/view/872169/
Формула-1
Альфа Таури
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