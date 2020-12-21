Цунода, заменивший Квята, поделился ожиданиями от сезона

Новичок «Альфа Таури» Юки Цунода поделился ожиданиями от предстоящего сезона. 20-летний японец в следующем сезоне заменит в команде россиянина Даниила Квята.

— Атакующий стиль — моя сильная сторона. Уверен, что те, кто увидят меня за рулем, будут впечатлены, — цитирует Цуноду FP. — Я новичок, поэтому в первой половине сезона я хочу сделать акцент именно на таткующий стиль. Хочу максимально опираться на него, даже с условием ошибок.

У моего партнера по команде (Пьера Гасли) богатый опыт. Хочу взять от него как можно больше. Хочу понять, как далеко могу зайти со своим потенциалом.