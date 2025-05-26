Цунода выразил разочарование после «Гран-при Монако»

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода остался недоволен своим выступлением на «Гран-при Монако», где занял 17-е место.

«Этот уик-энд стал для меня разочарованием. В гонке я мало что мог изменить, но главная проблема — квалификация. Я не оправдал ни своих надежд, ни ожиданий команды. Когда ты стартуешь с таких позиций, ждать чуда в воскресенье бессмысленно.

Особых моментов не было, если не считать контакта с Пьером. Я застрял в пробке из машин, и это, кажется, была самая долгая гонка в моей карьере. В Монако особенно тяжело, когда ты просто едешь в хвосте пелотона, — нет возможности найти свой ритм или что-то изменить.

Темп был нормальным, я хорошо чувствовал машину в третьей практике и в первом сегменте квалификации. Но в целом мне не удалось показать то, на что я рассчитывал», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.

Следующий этап сезона пройдет в Барселоне с 30 мая по 1 июня.