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Сегодня, 16:15

Цунода стал резервным пилотом «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
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Японский автогонщик «Формулы-1» Юки Цунода, который представляет команду «РБ», стал резервным пилотом «Ред Булл» на сезон-2025, сообщает Racingnews365.

Цунода рассматривался как кандидат на переход в старшую команду, чтобы заменить Серхио Переса в 2025 году. Однако команда в итоге выбрала Лиама Лоусона, напарника Цуноды во второй половине сезона 2024 года в «РБ».

Если Цуноду призовут в «Ред Булл», или же он или его партнер по команде «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар получат травму или будут дисквалифицированы, то команда пригласит Аюму Ивасу, третьего пилота коллектива.

24-летний гонщик дебютировал в «Формуле-1» в 2021 году.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Ред Булл
Юки Цунода
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