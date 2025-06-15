Цунода считает несправедливым штраф в виде потери 10 мест на старте за обгон Пиастри

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода остался недоволен штрафом в 10 позиций на основную гонку «Гран-при Канады» за обгон под красными флагами гонщика «Макларен» Оскара Пиастри в третьей практике.

«Наказание в виде потери десяти мест на старте — это абсурдный штраф для меня. Я не понимаю, чего от меня хотят. Видимо, они хотят, чтобы я держался позади Оскара и не обгонял его. Но тогда я надеюсь, что обломки с болида Оскара не заденут меня, пока я буду находиться позади. Это мне неясно.

Машина Оскара повреждена и едет очень медленно. Не думаю, что заслуживаю такое наказание. От последнего поворота и до конца круга повсюду были обломки от его болида. Он ехал со скоростью 80 км/ч по задней прямой в крайнем левом положении на трассе и делал все, чтобы не ускоряться и избежать столкновений с другими гонщиками», — приводит слова Цуноды издание The Race.