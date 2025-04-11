Цунода — о сложностях адаптации к RB21: «Ферстаппен — мастер работы со сложной машиной»

Японский гонщик Юки Цунода рассказал о процессе адаптации к болиду «Ред Булл» RB21, отметив впечатляющую способность Макса Ферстаппена находить общий язык с капризной машиной.

«Адаптация идет своим чередом, хотя о полном комфорте говорить пока рано. Но, кажется, мне удалось найти баланс лучше, чем некоторым другим пилотам. В Японии мы в итоге выбрали вариант Макса, хотя я верил и в свой подход. К удивлению, его настройки сработали отлично — машина стала предсказуемой и результат меня удовлетворил.

Честно? Просто непостижимо, как Макс умудряется так уверенно контролировать машину с такими настройками. Его вариант лучше работает с задней частью, хотя на симуляторе требовались особые ухищрения, чтобы заставить его работать», — рассказал Цунода.

Четвертый этап сезона 2025 года пройдет с 11 по 13 апреля в Бахрейне.