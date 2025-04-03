Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

3 апреля, 12:34

Цунода: «Марко до сих пор не позвонил мне после перехода в «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Японский гонщик Юки Цунода, получивший место основного пилота «Ред Булл», рассказал о неожиданном молчании Хельмута Марко — ключевого советника команды.

«Сразу после «Гран-при Китая» мне позвонил Хорнер и сказал готовиться к большим изменениям. Это был четкий сигнал — я понял, что все серьезно.

Удивительно, но Хельмут до сих пор не связался со мной. Для него это нетипично: начиная с времен «Формулы-3», он всегда лично звонил, чтобы обсудить важные моменты. Не думаю, что здесь есть скрытый смысл или проблема в отношениях. Возможно, он просто занят», — приводит слова Цуноды издание Motorsport.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: motorsport
Формула-1
Ред Булл
Хельмут Марко
Юки Цунода
Читайте также
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Леклер: «Мы извлекли уроки и сохраняем шансы на успех в сезоне»

Ферстаппен высказался о замене Лоусона на Цуноду

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости