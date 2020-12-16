Цунода прокомментировал переход в «Альфа Таури»

Японский гонщик Юки Цунода прокомментировал свой переход в «Альфа Таури».

«У меня, как и у большинства гонщиков, всегда была цель попасть в «Формулу-1». Я счастлив, что со мной подписали контракт. Благодарю «Альфа Таури», «Ред Булл» и Хельмута Марко за то, что дали мне шанс. Я многому научился за 2020 год и постараюсь порадовать японских болельщиков своими результатами в следующем сезоне», — приводит пресс-служба «Альфа Таури» слова Цуноды.

Цунода будет выступать за «Альфа Таури» с сезона-2021. Японец займет место россиянина Даниила Квята в команде «Формулы-1».