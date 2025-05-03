Цунода прокомментировал 18-е место в спринт-квалификации

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода остался недоволен своим 18-м местом в спринт-квалификации «Гран-при Майами».

«Очень разочаровывающий день. На первом быстром круге я потерял время из-за машин впереди, а в последнем повороте допустил жесткую блокировку колес. Если честно, этот круг с самого начала пошел не так, как планировалось — помешал трафик, и я просто не смог показать чистый круг.

Я понимал, что вторая попытка будет на грани по времени, но ничего не мог поделать — впереди была машина, и я физически не мог ехать быстрее. Мы немного задержались с выездом, такое случается, но нам точно нужно поработать над коммуникацией. В спринте я стартую с конца, но постараюсь выжать максимум. На такой трассе, как Майами, возможно все»,-приводит слова Цуноды пресс-служба «Ред Булл».

«Гран-при Майами» пройдет 4 мая и начнется в 23:00 мск.