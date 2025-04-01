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1 апреля, 10:50

Цунода: «Япония — это уже не мой дом»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Ред Булл» Юки Цунода признался, что чувствует себя комфортнее в Европе, чем на родине.

«Честно говоря, сейчас мне гораздо приятнее жить в Европе, чем в Японии. Там я могу по-настоящему расслабиться. После «Гран-при Абу-Даби» я ненадолго вернулся в Японию, чтобы отдохнуть и пообщаться с фанатами — это помогло мне отвлечься от гоночной суеты. Но домом я ее уже не считаю. Европейская атмосфера мне ближе», — приводит слова гонщика The Independent.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Формула-1
Ред Булл
Юки Цунода
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