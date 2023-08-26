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Сегодня, 20:18

Цунода потеряет три позиции на старте гонки в Зандворте из-за помехи Хэмилтону

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода оштрафован за помеху пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону во втором сегменте квалификации к «Гран-при Нидерландов».

Цунода начнет гонку с 17 места.

Подозревался в блокировке Хэмилтона и пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл, но в его действиях стюарды не нашли нарушений.

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс избежал штрафа за блокировку Оскара Пиастри («Макларен»). Стюарды решили ограничиться предупреждением.

Гонка «Гран-при Нидерландов» пройдет 27 августа. Начало — в 16.00 мск.

Макс Ферстаппен. Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Нидерландов», Норрис — второй, Расселл — третий

Формула-1
Льюис Хэмилтон
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