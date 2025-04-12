Цунода: «Попасть в третий сегмент будет трудно»

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода подвел итоги пятничных свободных заездов перед «Гран-при Бахрейна».

«Процесс адаптации продолжается. Сессия получилась хаотичной — были недопонимания по радио, разные настройки болидов. Это лишь моя пятая тренировка в «Ред Булл», так что проблемы ожидаемы. В квалификации нужно многое улучшить. Пока попадание в Q3 выглядит трудным, но если начнем работать четче — прогресс будет», — приводит слова Цуноды Racingnews365.

На данный момент первое место в общем зачете пилотов занимает пилот «Макларена» Ландо Норрис с 62 очками. Следом за ним идет Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с 61 очком. Третье место занимает Оскар Пиастри, также пилот «Макларена», у него 49 очков.