Цунода остался без новинок из-за аварии в Имоле

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода не будет использовать полный пакет обновлений на «Гран-при Монако», который он получил перед «Гран-при Эмилии-Романьи», сообщает The Race.

Некоторые новые детали останутся на машине Цуноды, но часть из них была произведена в единственном экземпляре и повреждена во время аварии японского гонщика в квалификации в Имоле. Вероятно, среди поврежденных деталей было новое днище.

Цунода подчеркнул, что команде потребуется дополнительное время, чтобы вернуть машину к спецификации, примененной в Имоле.

В ходе квалификации предыдущего этапа — «Гран-при Эмилии-Романьи» — Цунода попал в серьезную аварию с переворотом.